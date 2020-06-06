Hisarcık'a Atık Su Arıtma Tesisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine yapılacak Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL’ye mal olacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, SUKAP projesi kapsamında yüzde 50’si hibe olarak yapımı gerçekleştirilecek olan Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL’ye ihale edildiğini söyledi.

Çalışkan,” Büyük bir projeyi daha ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. SUKAP projesi kapsamında ilçemiz Kıralanı mevkiinde bulunan 15 bin 576 metrekare alana yüzde 50’si hibe olarak yapılacak Atık Su Arıtma Tesisinin 3 Milyon 700 bin TL’ye ihalesi yapılmıştır. İhaleyi alan yüklenici firmaya arazi tahsisini yaparak, inşaat sözleşmesini imzaladık. Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak olup, 2020 yılı sonunda işin bitirilip tesisin hizmete açılması planlanmaktadır. Tertemiz bir geleceğe doğru hep birlikte ilerliyoruz. Ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı çevreyi, bizlerinde temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Atık Su Arıtma Tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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