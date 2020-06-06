Kütahya´da 450 uyuşturucu hap ele geçirildi

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da polisin şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde 450 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücüsü R.Ö. gözaltına alındı.<br>Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri R.Ö. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 450 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö., geçirildiği sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-06-06 13:50:46<br>
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