Kayıp genç aranıyor

Kıbrıs’ta vatani görevini tamamlayan Kütahyalı genç, dönüş yolunda bindiği feribottan denize düşerek kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Kütahya merkez 30 Ağustos Mahallesi’nde ikamet eden Servet Altın (26), vatani görevini yapmak için Kıbrıs’a gitti. Korona virüsten dolayı 30 Mayıs’ta terhis olan Altın, Türkiye’ye dönebilmek için feribota bindi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Servet Altın Kıbrıs açıklarında denize düştü ve kayboldu. Altın'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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