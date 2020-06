Demirtaş, Müftülük Külliyesi'ni inceledi

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, görevini devraldıktan sonra ilk ziyaretini inşaatı hızla devam eden Kütahya Müftülüğü Külliyesi'ne yaptı.

Demirtaş, içerisinde bin kişilik cami, yetişkin ve 46 yaş grubu Kur'an Kursları, konferans salonları, il müftülüğü hizmet birimleri, kitapkafe gibi sosyokültürel birimleri içinde barındıran külliye inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Müftü Hüseyin Demirtaş, "Kütahya ilimiz, diyanet hizmetleri açısından adeta şaha kalkmış. Birçok proje hayata geçirilmiş. Her birini ayrı ayrı geziyorum ve hikayesini dinliyorum. Dini Mübini İslam adına mutluluk duyuyorum. Aile ve Dini Rehberlik Merkezi çok güzel bir düzenleme, planlama ve mekan itibarı ile estetik bir görünüm ile gelenleri büyülüyor. Diğer taraftan Gençlik Merkezi hakeza diğer illere örnek olacak bir özellik ve güzellik arz ediyor. Yine 46 yaş grubuna yönelik hizmete alınan Nezihe Uygun 46 Yaş Grubu Kur'an Kursu her türlü takdirin üzerindedir. Şimdi burada incelediğimiz ve yüzde 70'i bitirilmiş Müftülük Külliyesi devasa bir proje. Bütün bu güzellikleri ilimize kazandıran değerli meslektaşım Dr. Hüseyin Hazırlar müftüme çok özel teşekkür ediyorum. Tabii ki başta bu güzel külliyenin arsasını bu hizmetler yapılsın diye bağışlayan hayırseverimize, arsadaki devasa külliye projesinin bitirilmesi için maddi destek veren hayır insanlarına, her zaman olduğu gibi vefakar cefakar cami görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük bir özveri ile ve heyecanla bu binanın sorunsuz bir şekilde vakıf lehine ihalelerinin bitirilmesi, vakıf menfaatlerinin korunması için çalışan TDV Kütahya şubesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmet projesinin bütün safhalarını takip eden valimiz Ömer Toraman beye teşekkür ediyorum. İnşaallah bizler de öncelikle bu projenin hizmete açılması için gayret göstereceğiz. Diğer hizmet mekanlarında planlanan hizmetleri en güzel şekilde icra edeceğiz. Çalışmalarımızda ana temamız Eğitimiyilikkültür olacaktır" diye konuştu.

Müftü Demirtaş'ın inceleme gezisine, Müftülük Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Gürsel Bayram, TDV Kütahya Şubesi Uzman Yardımcısı Mustafa Cihan Dönmez ve Büro Personeli Ramazan Çakır da eşlik etti.

