Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Harmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Aydın idaresindeki 43 EE 922 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Aydın ile birlikte aynı araçta bulunan Hatice Aydın yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.