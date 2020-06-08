Kütahya'da yaşlı çift ve gelinleri mantardan zehirlendi

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da yedikleri mantardan zehirlenen yaşlı çift ve gelinleri kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaşlı çiftin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi<br>Kütahya´nın Sırören köyünde yaşayan Süleyman Durmaz, eşi Zülfiye Durmaz ve gelini Fatma Durmaz araziden topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri evde yapılan 3 kişi ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edilen 3 kişiden Süleyman ve Zülfiye Durmaz çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-06-08 17:28:51<br>
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