Yunanistan'ın 'Türkiye ile silahlı savaşa hazırız' tehdidine avcılardan cevap Tavşanlılı Avcılar: "Yunanistan'a sadece biz yeteriz"

Kütahya'nın Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyeleri, Yunanistan'ın 'Türkiye ile silahlı savaşa hazırız' şeklindeki tehdidinin ardından, devletin kendilerine vereceği her türlü göreve hazır olduklarını ifade ettiler.

Avcılık ve Atıcılık Kulüp Başkanı Abdullah Şahin, "Yunanistan Savunma Bakanı haddini aşarak biz savaşa hazırız diyerek bir cümle sarf etmiş. Ben kendisini şahsım ve avcılar adına uyarıyorum. Sakın ha bu tür yanılgılara düşmeyin. Biz Türkiye Avcıları olarak emir geldiği anda Yunanistan bize çekirdek gelir. Yunanistan Savunma Bakanı haddini bilsin, Türkiye o eski bildiği hasta Türkiye değil. Biz avcılar olarak onlara yeteriz" şeklinde konuştu.

Extrem avcı Diş Doktoru Mehmet Şahmaran ise "Yunanistan 'Türkiye ile silahlı savaşa hazırız' diye tehditte bulunmuş. Bizler avcılar olarak ordumuzun kendilerini muhatap almamasını biz Türk avcılarının kendilerine yeteceğini buradan bildiririz. Kendilerini muhatap almayın biz onlara yeteriz. Türkiye genelinde 1,5 milyon kayıtlı avcımız, 5 milyona yakın da silahlı evladımız var. Ayrıca her Türk evladı askerdir. Biz 83 milyonuz. O nedenle sakın hesapta hata yapmayın. Her zaman ordumuzun yanındayız. Bize görev verilirse en iyi şekilde bu görevi yerine getirmeye avcılar olarak hazırız" diye konuştu.

