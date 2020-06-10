20 kişide koronavirüs çıktı, yaylaya giriş-çıkış kontrol altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 kişide koronavirüs çıktı, yaylaya giriş-çıkış kontrol altına alındı

DHA

20 kişide koronavirüs çıktı, yaylaya giriş-çıkış kontrol altına alındı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'da merkeze bağlı Uluköy Yaylası'nda hayvancılık yapan 20 kişi, koronavirüs belirtileri göstermeleri üzerine hastaneye kaldırıldı. 20 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca yaklaşık 90 kişinin bulunduğu yaylaya giriş ve çıkış jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.<br>Kütahya'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Uluköy Yaylası'nda çadır kurup, havvancılık yapan 20 kişi, koronavirüs belirtileri göstermeleri üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 kişiye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı ile alınan kararla, 90 kişinin yaşadığı yaylaya giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Kütahya Valiliği'nin, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Uluköy Yaylası'nda Coronavirüs (Covid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle; yayla yerleşkesine giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kontrol altına alınmasına, yayla yerleşkesine ziyaret, piknik gibi nedenlerle yapılacak ziyaretlerin engellenmesine, günübirlik ve kısa süreli giriş çıkışlara izin verilmemesine, yayla yerleşkesine hayvan otlatmak için uzun süreli ikamet edecek vatandaşların girişlerine izin verilmesine, halihazırda yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin yerleşke dışına çıkışlarına müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesine girenlerin ayrı çadır kurmalarına, mevcut çadırlarda kalanların yanına yerleşmelerine müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin civardaki otlaklarda hayvan otlatılmasına izin verilmesine, hayvan, süt, peynir alım satımı ve yerleşkede ikamet edenlerin sebze, bakliyat, market ihtiyaçları gibi ticari faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri kontrolünde belirlenen bir alanda kontrollü bir şekilde Covid-19 kapsamında tedbirler (maske, sosyal mesafe vs.) alınarak müsade edilmesine karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-06-10 17:59:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu duygulandırdı
YEREL HABERLER Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu ...
Yunanistan'ın 'Türkiye ile silahlı savaşa hazırız' tehdidine avcılardan cevap Tavşanlılı Avcılar: "Yunanistan'a sadece biz yeteriz"
YEREL HABERLER Yunanistan'ın 'Türkiye ile silahlı savaşa hazırız' ...
Kura ile iş sahibi oldular
YEREL HABERLER Kura ile iş sahibi oldular
Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
Kütahya’da 'Veri Madenciliği' çalışmaları
YEREL HABERLER Kütahya’da 'Veri Madenciliği' çalışmaları
Modern sağlık tesisi inşaatı başladı
YEREL HABERLER Modern sağlık tesisi inşaatı başladı
Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor
Emet'te ilk yerli kiraz pazar tezgahına indi
YEREL HABERLER Emet'te ilk yerli kiraz pazar tezgahına indi
Kaymakam yörükleri yaylada ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam yörükleri yaylada ziyaret etti
Termal Aqua Park yaz sezonuna hazır
YEREL HABERLER Termal Aqua Park yaz sezonuna hazır
Emet pazarında Korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Emet pazarında Korona virüs tedbirleri
Ali Çelik, Kütahya'nın yeni valisi oldu
YEREL HABERLER Ali Çelik, Kütahya'nın yeni valisi oldu
Rektör Uysal’dan Acet’e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Uysal’dan Acet’e ziyaret
Hülya Avşar'ın evini de soyan 'binbir surat' lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
YEREL HABERLER Hülya Avşar'ın evini de soyan 'binbir surat' lakaplı ...
Kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı ışık tuzakları kuruldu
YEREL HABERLER Kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı ışık tuzakları ...
"Kütahya, nitelikli kütüphaneleri ve zengin kitap içeriğiyle özel ve önemli bir yere sahip"
YEREL HABERLER "Kütahya, nitelikli kütüphaneleri ve zengin kitap ...
Lavanta bahçelerinde bakım çalışması
YEREL HABERLER Lavanta bahçelerinde bakım çalışması
Bir günde 7 köy ziyaret etti
YEREL HABERLER Bir günde 7 köy ziyaret etti
Halı saha inşaatı için kurban kesildi dualar edildi
YEREL HABERLER Halı saha inşaatı için kurban kesildi dualar edildi
Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 parça arsa devri
YEREL HABERLER Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 parça arsa devri
Şaphane'de ''Gül reçeli'' üretimi
YEREL HABERLER Şaphane'de ''Gül reçeli'' üretimi
Aslanapa ilçe pazarı açıldı
YEREL HABERLER Aslanapa ilçe pazarı açıldı
Kütahya’da 185 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 185 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
22 dakikada ATV hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER 22 dakikada ATV hırsızlığı kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X