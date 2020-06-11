Jeotermal enerjiye toplama havuzu desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 15 bin konutun ısıtılmasında kullanılan jeotermal enerji sistemine destek amaçlı toplama havuzu çalışması başlatıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, jeotermal kaynaklarının uzun yıllar kullanılması için revizyon çalışmaları başlattıklarını ifade etti. Başkan Biçer, “Doğal kaynakların hızla ve sorumsuzca tüketildiği bir dünyada yerli ve milli enerji olan jeotermal kaynaklarımızın korunması ve uzun yıllar yararlanılması adına yapacak olduğumuz her işin öncelikle insanlık vazifemiz olduğunu biliyoruz. Yağışların ve buna bağlı olarak yer altı sularındaki azalma, reenjeksiyon yetersizliği, talep fazlalığı ile verimsiz kullanımlar sonrasında havzadaki kaynağımızın günden güne azaldığı bir gerçektir. Bu nedenle, enerji verimliliğini artırmak ve tüm abonelerimiz ile birlikte rahat bir kış geçirmek için revizyon çalışmaları başlattık. Bu kapsamda Eynal Kaplıcaları ısı merkezinde, bu yıl ilk defa hizmete girecek olan toplama havuzu kurulum çalışmalarını yerinde inceledik. Asıl rahatlamanın yeni bir kaynağın sisteme dahil edilmesi ile gerçekleşeceğini biliyoruz. Konu ile ilgili araştırma ve çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

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