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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da örgün eğitimle birlikte hafızlık

İHA

Kütahya'da örgün eğitimle birlikte hafızlık

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 'OkulKur’an Kursu işbirliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi' başvurularının devam ettiğini bildirdi.
Demirtaş, yaptığı açıklamada, Kütahya İl Müftülüğü ile Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'OkulKur’an Kursu işbirliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi' ne öğrenci seçme sınavına başvuruların halen devam ettiğini dile getirdi.
Demirtaş, "Sınav 21 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav yeri ile ilgili 15 Haziran 2020 günü bu formda bildirdiğiniz telefon numarasına mesaj gönderilecektir. Öğrencinizin OkulKur’an Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık eğitimine kabul edilebilmesi için yazılı sınavda başarılı olduktan sonra yaz eğitim programını başarı ile tamamlaması ve bunun sonunda yapılacak olan hafızlığa Kabul sözlü sınavında projeye seçilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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