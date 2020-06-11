"Gençlerimizin gayret ve heyecanını takdirle karşılıyorum"

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, gençlerin, heyecan ve gayretlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Ceyhan, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası konuşan Başkan Ceyhun, "İl Gençlik Kollarımızın Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak genç kardeşlerimiz ile süreci değerlendirdik.Maziden atiye kurduğumuz köprünün yeni emanetçileri olan gençlerimize güveniyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda gençlerimizin heyecanı ve gayreti takdire şayan" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.