Melek Mankan, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı oldu

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AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine mimar Melek Mankan atandı.

AK Parti Kütahya İl başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam'ın takdiri ile Partimizin İl Kadın Kolları Başkanlığı'na, İl Başkan Yardımcımız Çevre ve Şehircilik Başkanımız Melek Mankan atanmıştır. Başkanımız, Lütfiye Selva Çam'ın elinden mazbatasını alan başkanımıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum.

İlimize ve partimize hayırlı olsun" dedi.

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