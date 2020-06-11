Domaniç'te dün bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düştü

<br>Oğuzhan KILIÇMustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, dün yaklaşık 1 saat süren sağanak ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Yağışın ardından sular altında kalan evlerin kömürlüğü ile kalorifer dairelerinde başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. <br>Domaniç ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, araçlarında mahsur kalanlar ise iş makineleriyle kurtarıldı. İl Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 1 saat süren yağışta metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Evlerinin kömürlükleri ve kalorifer dairelerini su basan vatandaşların temizlik çalışmaları sürüyor.<br>Domaniç Hasan Tepe Mahalle Muhtarı Halil Gündoğdu, yağış nedeniyle evinin bahçe duvarının yıkıldığını söyledi. Çok uzun süredir böyle bir yağış görmediklerini ifade eden Gündoğdu, "Bizim eve her yağmurda sel basar ancak bu kadar dolu ilk defa yağıyor. Hem evimin avlu duvarı göçtü, hem yeni aldığım kömür sular ve dolu altında kaldı. Kalorifer dairemi de su bastı" dedi.<br>İlçe esnafı İsmail Ölmez'in ise aracının tavanı doludan zarar gördüğünü belirterek, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. 30 yıldır Domaniç'teyim ilk defa bu kadar uzun süre dolu yağışı oldu. Kalorifer daireme dolan suyu iki günden beri boşaltmaya çalışıyorum" diye konuştu.<br>İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de yağışın ardından zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Oğuzhan KILIÇ-Mustafa YİĞİT<br>2020-06-11 20:35:56<br>

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