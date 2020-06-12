Emet ve Hisarcık ilçelerinde 190 esnafa 5 milyon TL kredi

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde Korona virüs salgını sürecinde Esnaf Kefalet Kooperatifi tarafından 190 esnafa 4 milyon 700 bin TL kredi desteği sağlandığını bildirildi.

Pandemi sürecinde piyasaların canlanması ve esnaf ve sanatkarların içinde bulundukları ekonomik sıkıntılar nedeniyle Emet ve Hisarcık ilçesinde 190 esnafa yaklaşık 5 milyon TL kredi kullandırıldığını belirten Emet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı A.Kadir Ekmekçioğlu, "Her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olan devletimiz, ülkemizde korona virüs salgını dolayısı ile piyasaların canlanması ve esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik sıkıntılarını gidermek amacı bir destek programı geliştirdi. Yıllık yüzde 4 buçuk faizle 6 aylık eşit taksitler ile ödeyebilecekleri 25 bin TL krediyi Emet ve Hisarcık ilçelerimizden 190 esnafımız başvurdu. Bu esnaflarımıza Halkbankası vasıtası ile yaklaşık 5 milyon TL finansman sağladık. Kredi vermeye devam ediyoruz. Kredi ihtiyacı olan esnaflarımız kooperatifimize baş vurabilirler" dedi.

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