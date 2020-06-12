Şaphane pazarı tekrar açılıyor

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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan sebzemeyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd19) önlemleri kapsamında 4 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebzemeyve pazarının bu hafta Cuma günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi. Daşhan, ” Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır'' dedi.

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