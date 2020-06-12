Dumlupınar Belediyesi'nin ilaçlama çalışması

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Belediye tarafından ilçede sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, halkın genel anlamda sağlığını korumak, daha huzurlu ortamlar sağlamak amacıyla sistemli ve programlı bir şekilde haşerelere karşı Belediyeye bağlı ilaçlama ekiplerince ilaçlama çalışması başlatıldığını söyledi.

Akağaç, “Sivrisinek popülasyonunun fazla olduğu özellikle gece saatlerinde Araç Üstü Cihaz ile bütün mahallelerde, çöp konteynerlerinin etrafında, Küçük ve Kocaçay kenarları ile larva üretimi olabilecek alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.