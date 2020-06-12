Dumlupınar Belediyesi'nin ilaçlama çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dumlupınar Belediyesi'nin ilaçlama çalışması

İHA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Belediye tarafından ilçede sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediyesi'nin ilaçlama çalışması

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Belediye tarafından ilçede sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, halkın genel anlamda sağlığını korumak, daha huzurlu ortamlar sağlamak amacıyla sistemli ve programlı bir şekilde haşerelere karşı Belediyeye bağlı ilaçlama ekiplerince ilaçlama çalışması başlatıldığını söyledi.
Akağaç, “Sivrisinek popülasyonunun fazla olduğu özellikle gece saatlerinde Araç Üstü Cihaz ile bütün mahallelerde, çöp konteynerlerinin etrafında, Küçük ve Kocaçay kenarları ile larva üretimi olabilecek alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölcük Yaylası'na konak projesi
YEREL HABERLER Gölcük Yaylası'na konak projesi
DPÜ ile Heriş Seramik’in ortak projesi destek kazandı
YEREL HABERLER DPÜ ile Heriş Seramik’in ortak projesi destek kazandı
İlginç bir kümes hayvanı kesim usulü Hisarcık'ta kümes hayvanların kesimi küçük çuvallara sokulup kafaları dışarı çıkarılarak yapılıyor Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selçuk Sağlam; "Bu yöntemle hayvan fazla eziyet çekmiyor ve kaçma ihtimali yok"
YEREL HABERLER İlginç bir kümes hayvanı kesim usulü Hisarcık'ta ...
Emet ilçesine silaj ve kaba yem paketleme makinesi
YEREL HABERLER Emet ilçesine silaj ve kaba yem paketleme makinesi
Yeni Orman İşletme Şefi Sayan, göreve başladı
YEREL HABERLER Yeni Orman İşletme Şefi Sayan, göreve başladı
Şaphane pazarı tekrar açılıyor
YEREL HABERLER Şaphane pazarı tekrar açılıyor
Emet ve Hisarcık ilçelerinde 190 esnafa 5 milyon TL kredi
YEREL HABERLER Emet ve Hisarcık ilçelerinde 190 esnafa 5 milyon TL ...
Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta
YEREL HABERLER Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta
Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri
Dereye uçan kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Dereye uçan kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan ...
Kamyon dereye uçtu, şoförü araçtan atlayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Kamyon dereye uçtu, şoförü araçtan atlayarak kurtuldu
Domaniç'te dün bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düştü
YEREL HABERLER Domaniç'te dün bir saatte metrekareye 30 kilo yağış ...
Kütahya İl Özel İdaresi'ne araç ve iş makinesi takviyesi
YEREL HABERLER Kütahya İl Özel İdaresi'ne araç ve iş makinesi ...
Milletvekili Erbaş, Domaniç'teki sel felaketini mecliste gündeme taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Erbaş, Domaniç'teki sel felaketini ...
Kütahya Domaniç'te dolunun verdiği zarar gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Kütahya Domaniç'te dolunun verdiği zarar gün yüzüne ...
Kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı
Melek Mankan, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı oldu
YEREL HABERLER Melek Mankan, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları ...
Domaniç'te hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Domaniç'te hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Başkan Ali Var: "Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü"
YEREL HABERLER Başkan Ali Var: "Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü"
"Gençlerimizin gayret ve heyecanını takdirle karşılıyorum"
YEREL HABERLER "Gençlerimizin gayret ve heyecanını takdirle ...
Kütahya'da örgün eğitimle birlikte hafızlık
YEREL HABERLER Kütahya'da örgün eğitimle birlikte hafızlık
Ahmet Aydın: "Sosyal medyadaki yazılıp çizilenler asla gerçeği yansıtmıyor"
YEREL HABERLER Ahmet Aydın: "Sosyal medyadaki yazılıp çizilenler ...
Orhan Ayaz resitali evleri şenlendirdi
YEREL HABERLER Orhan Ayaz resitali evleri şenlendirdi
Jeotermal enerjiye toplama havuzu desteği
YEREL HABERLER Jeotermal enerjiye toplama havuzu desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X