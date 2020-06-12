Yol kenarlarına dökülen hafriyat ve moloz atıkları pes dedirtiyor

Korona virüs (Covid19) tehlikesi nedeniyle temizliğin mutlak önem taşıdığı dönemde, Kütahya'da yol kenarına dökülen hafriyat ve moloz atıkları çirkin görüntüler oluşturuyor.

Sofu Mahallesi ile Demirciören köyü arasında, bazı sorumsuz kişilerin çevre kirliliği ve insan sağlığını hiçe sayan moloz ve hafriyatları gelişigüzel çevreye atma alışkanlıkları sürüyor. Pandemi nedeniyle ülke genelinde tedbirler üst düzeye çıkarılırken, temizliğin hayati önem taşıdığı bu dönemde nahoş görüntülerin ortaya çıkması tepkiyle karşılanıyor.

Yaklaşık 100 metre boyunca yolun her iki tarafında da görülebilen bu çirkin görüntüler adeta pes dedirtirken, vatandaşlar söz konusu bölgenin bir an önce temizlenmesini istiyor.

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