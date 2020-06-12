Otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

<br>Oğuzhan KILIÇ/SİMAV (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 686 gram esrar maddesiyle yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen S.T. (24), Ş.T. (18) ve A.D.'yi (19) takibe aldı. 3 şüphelinin otomobille ilçeye geldiğini tespit eden ekipler, harekete geçti. Beyce kavşağındaki kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 686 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.T. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticari' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Simav Oğuzhan KILIÇ<br>2020-06-12 19:34:37<br>
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