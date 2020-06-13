Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'ne 50 milyon dolarlık yatırım

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 50 Milyon dolarlık yatırım için Güneş Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 534 bin metrekare arsa tahsisi gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya ve Altıntaş ilçesi için tarihi bir gün yaşandığını belirten Belediye Başkanı Arif Teke, ''Otomotiv, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörüne yönelik plastik enjeksiyon, parça üretimi ve montajı yapan Güneş Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin talebi uygun görülerek yer tahsisi yapılmasına karar verildi. Şirket, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesine 50 milyon dolar tutarında yatırım yapacağını beyan etti. Emeği geçen Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Valimiz Ömer Toraman ve Yönetim Kurulu üyelerimize, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz, Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, İlçe Başkanımız Hakan Uşak ve müteşebbis heyeti (Belediye Meclis üyesi) arkadaşlarıma, destek ve duaları ile her zaman yanımızda olan Altıntaşımızın kadirşinas halkına teşekkür ediyorum. 2bin kişiye istihdam sağlaması beklenen bu yatırım ilimize ve ilçemize hayırlı olsun'' dedi.

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