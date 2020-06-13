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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Şeref Gülyer: ''Yatırımlar aralıksız devam ediyor''

İHA

Kaymakam Şeref Gülyer: ''Yatırımlar aralıksız devam ediyor''

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, 6 köyde devam eden yatırımları yerinde inceledi ve yetkilelerden bilgiler aldı.
Devletin köylere yatırımlara aralıksız devam ettiğini belirten Kaymakam Şeref Gülyer, ''Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Yılmaz ile birlikte, 2020 yılı talepleri içerisinde yer alan Bezirgan köyünde köy konağı tadilatı, Aslıhanlar köyünde imam evi yapımı, Çamırdık, Çamdibi, Ören ve Çal köylerinin kilit taşı döşenmesi ile Yağcılar köyünde cami onarımı işlerini yerinde inceledik. Ayrıca Çamdibi köyünde yangın nedeniyle evi zarar gören Hüseyin Taş'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Köylerimizde vatandaşlarımızla istişarelerde bulunup taleplerini dinledik'' ifadelerini kullandı.

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