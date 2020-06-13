DPÜ GSF öğrencilerinden uluslararası afiş yarışmasında büyük başarı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri “Sıfır Atık” konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi Projesi'nde ödül kazandı.

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Adnan Kahveci Vakfı’nın iş birliği ile gerçekleştirilen “Sıfır Atık” konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi Projesi’ne gönderilen 2 bin 407 tasarım arasında Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri ödüle layık görüldü.

67 ülkeden bin 317 katılımcının 2 bin 407 tasarım gönderdiği yarışmada, 21 kişilik profesyonel uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucunda Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencileri 2 bin 407 afiş tasarımı arasından 100 afiş tasarımı çalışması finale kaldı. İlk 10'da yer alan afiş tasarımı ödül alırken diğer 90 afiş tasarımı sergilemeye layık bulundu. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 3. sınıf lisans öğrencilerinden Mine Kıyamçiçek, dünya 3.'lüğü, 4. sınıf lisans öğrencilerinden Turhan Eşit 10.'luk kazandı.

Güzel Sanatlar Fakültesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ Yarışmada ayrıca lisans öğrencilerimizden Mine Kıyamçiçek, Elif Beyza Albayrak, Onur Altun ve Sanatta ve Tasarım Yüksek Lisans öğrencimiz Taner Türkel ile Grafik Bölümü ve Grafik yüksek lisans mezun öğrencilerimizden Mustafa İpek, Resul Ay, İlhamı Diksoy, Sergileme Ödülü'ne layık görülmüştür. Öğrencilerimizin bu başarısı, ödül alan öğrencilerimiz başta olmak üzere bölüm öğretim elemanlarını da gururlandırdı ve sevindirmiştir. “Sıfır Atık” konulu Uluslararası Afiş Yarışması ile Dünya’nın farklı ülkelerinde sosyal içerikli konularda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen birçok uluslararası yarışmanın ertelendiği veya iptal edildiği yarışmaya katılım süresinin sınırlı olduğu ve salgın hastalık sürecinin yaşandığı bir dönemde olunmasına rağmen, yarışmaya aralarında akademisyenlerin, profesyonel tasarımcıların, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin de olduğu tasarımcılar tarafından bu oranda bir katılımın olması, Türkiye’ye, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine, Adnan Kahveci Vakfı’na ve jüri üyelerine duyulan güveni gösterdi. Bu yarışma ile Türkiye ve Üniversitemiz, uluslararası düzeyde dünyada sayıları çok az olan bu tarz yarışmaları başarıyla yerine getirebilme, sonuçlandırma ve etkisini yaygınlaştırabilme kabiliyetine sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu” ifadelerine yer verildi.

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