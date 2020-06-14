Emet'te korona virüs tedbirleri

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Kütahya'nın Emet ilçesinde korona virüs vakaları nedeniyle Salı pazarı kapatılırken, ilçeye bağlı Gürpınar köyünde kahvehaneler ve köy odasının 14 gün boyunca açılmamasına karar verildi.

Emet İlçe Hıfzısıhha Kurulu, 4 hafta aradan sonra açılan Salı pazarının 16 Haziran Salı günü tekrar kapatılmasına, vakaların görüldüğü Gürpınar köyünde kahvehanelerin ve köy odasının 14 gün boyunca açılmamasına karar verdi. Gürpınar'da 8 hanenin de karantinaya alındığı belirtildi.

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