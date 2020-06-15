Kütahya'da çiftlere Covid-19 tedbirleriyle nikah kıyıldı

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Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kapanan nikah salonlarının Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda yeniden açılmasıyla Kütahya'da başlayan nikah işlemleri, çiftlerin yüzünü güldürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, nikah salonlarında belirlenen kurallara uygun şekilde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave tedbirler alınarak hizmete başlandı.

Uzun zamandır kapanan nikah salonlarının yeniden açılmasıyla nikah başvurularında yoğunluk yaşanıyor.

Nikah salonlarında yasakların kalkmasıyla Belediye Evlendirme Memuru Mustafa Çokdaş, ilk olarak Mustafa Arslan ve Emine Baykan çiftinin nikahını kıydı.

Nikah salonunda Covid19 tedbirlerine uyuldu ve yalnızca çiftlerin birinci derece yakınları katıldı, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da azami şekilde dikkat edildi.

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