Tatil yolundaki kazada ölen 6 kişiden anne Elif ve 2 çocuğu toprağa verildi (2)

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<br>3 KİŞİ DAHA TOPRAĞA VERİLDİ<br>Balıkesir´in Kepsut ilçesinde iki köprü arasındaki beton bloğa çarpan otomobilde hayatını kaybeden 6 kişiden Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu'nun (62) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından Kütahya´nın Tavşanlı ilçesine getirildi. Saat 19.00´da Cumhuriyet Meydanı´nda 3 kişi için cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailenin yakınları ve ilçe halkı katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cenazeye katılanlar maske takarken, sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu, Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu ve eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu Tavşanlı Mezarlığı'na defnedildi.<br>Kazada hayatını kaybedenlerden Elif Nur Şirinoğlu ile çocukları İsmail Ediz ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu´nun cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kütahya´nın Tavşanlı ilçesine getirilerek öğle namazının ardından toprağa verilmişti.Oğuzhan KILIÇTuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN<br>2020-06-15 20:19:01<br>

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