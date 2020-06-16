Kaza yapan otomobil evin bahçesine düştü

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Tavşanlı İlçesi Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Subaşı Mahallesi istikametinden şehir merkezi yönüne gitmekte olan Tuğba D. yönetimindeki 11 AAJ 170 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçesine düştü.Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.