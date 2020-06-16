DPÜ heyetinden Uşak Üniversitesi'ne ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve beraberindeki heyet, ortak çalışma alanlarına ilişkin görüşmeler yapmak üzere Uşak Üniversitesine (UÜ) ziyarette bulundu.

Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette önce UÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’la makamında bir araya gelen DPÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın’a, Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili Sülbüye Umurhan, Başkanlık personeli Cihat Tepe, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Halil Erden ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda araştırmacı Seyit Ali Ödemiş eşlik etti.

Çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunulan ziyaretin sonunda Mustafa Aydın, Rektör Ekrem Savaş’a minyatür bir tablo hediye etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Savaş da kendisine sunulan tablodan ve ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Görüşmenin ardından iki üniversite arasında ortak seçmeli ders çalışmalarına ilişkin bir toplantı düzenlendi. DPÜ Heyeti UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ayşe Gülhan ve UÜ idari heyetiyle düzenlenen toplantıda sürece ilişkin değerlendirmeler ve iş birliği konuları görüşüldü.

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