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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet Belediyesine acil durum malzeme desteği

İHA

Kütahya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Emet Belediyesi İtfaiye Amirliğine olası acil durumlar için malzeme desteği verdi.

Emet Belediyesine acil durum malzeme desteği

Kütahya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Emet Belediyesi İtfaiye Amirliğine olası acil durumlar için malzeme desteği verdi.
Emet Belediyesi İtfaiye Amirliğinde düzenlenen teslim törenine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ve İl Genel Meclisi Üyesi Halil Mallı katıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen malzeme desteği hakkında açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan “Kütahya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Belediyemiz İtfaiye Amirliği bünyesine sıkışmalı trafik kazalarında kullanılmak üzere kesme ve ayırma takımı hibe yoluyla teslim edildi. Ekipman desteği kapsamında 1 adet hidrolik güç ünitesi, 1 adet ayırıcı, 1 adet kesici, 1 adet silindir ve 1 adet küçük kesici bunun yanında basınca dayalı hidrolik uzatma hortumları, takozlar ve güç kaynağı bulunuyor. Belediyemiz İtfaiye Amirliği bünyesine kazandırılan ekipmanlar sayesinde ilçemizin, afet ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesinin arttığını belirterek ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ekipmanların Belediyemiz İtfaiye Amirliğine kazandırılmasında emeği geçen başta Kütahya Valimize, AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun’a şahsım ve Emet Halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.
Afat ekipleri malzemelerin nasıl kullanılacağı hakkında İtfaiye personelini bilgilendirici bir uygulamalı semineri verdi.

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