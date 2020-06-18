Kaymakam Çiçek: "LGS sınavları için tüm tedbirler alındı''

Kütahya'nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, hafta sonu yapılacal LGS sınavları için gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Kaymakam Çiçek yaptığı açıklamada, ''20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ve 8.sınıf öğrencilerimizin katılacakları Liselere Giriş Sınavı (LGS) tüm Türkiye ile aynı zamanda İlçemizde de yapılacaktır. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sınavlara katılmaları için en yüksek seviyede tedbirler alınmış ve İlçemizdeki sınav merkezi olan bütün okullarımızda özel dezenfektanlar kullanılarak gerekli hijyen sağlanmıştır.Sınava katılan öğrencilerimizin, sınavda görevli öğretmenlerimizin ve personelimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sınavı yapabilmesi ve tamamlayabilmesi için velilerimizin ve öğrencilerimizin maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konularında azami ölçüde dikkatli olmaları gerekmektedir. Sınav günü okullarımıza geliş ve gidişlerinde öğrencilerimizin maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları onların sağlıklı ve başarılı bir geleceğe ulaşmalarını sağlamak açısından birinci önceliğimiz olmalıdır.Sınavda öğretmenlerimizin ve görevlilerimizin uyarılarını ve yönlendirmelerini mutlaka dinleyelim ve kurallara uygun bir şeklide hareket edelim. Şimdiden göstermiş olduğunuz hassasiyet için sizlere teşekkür ederim.Sizlerin sağlığını,mutluluğunu öncelikli kılarak sosyal mesafeyi koruyup maske takarak,el hijyeninizi sağlayarak en güzel şekilde alacağınız tedbirlerle sınavı sağlıklı bir şekilde tamamlayacağımıza ve elinizden gelenin en iyisini yaparak başarılı bir şekilde LGS sınavını aşacağımıza olan inancım tamdır. Şahsım ve milletim adına hepinize sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaşam dilerim'' ifadelerini kullandı.

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