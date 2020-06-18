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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü

İHA

Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü

Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü.
Yıldırım, ağacın yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk'e isabet etti.
Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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