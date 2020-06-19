Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye ekiplerine gelen ihbar üzerine hasta olduğu tesbit edilen köpek için çalışma başlatıldı.

Olay yerine giden belediye ekipleri, köpeğin kaşıntıdan dolayı hasta olduğunu ve iğne yapılması gerektiğini tesbit ettiler. Köpeğin yakalanması için çalışma başlatan belediye ekiplerine o anda kavşakta görev yapan bir trafik polisi destek verdi. Köpeği yakalayan polis, hasta olan köpeği okşayıp sakinleştirerek iğnesini bizzat kendisi yaptı. Polisin bu hareketini gören ve fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik polisne övgüler yağdırdı.

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