Emet'te 130 hanede antikor testi uygulaması başladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde (Covid19) ile mücadele kapsamında 130 hanede tarama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

İlçe nüfuslarına göre belirlenen hane testlerinde, Emet ileçsinde her haneden bir kişi olmak üzere 130 hanede tarama yapılacağı açıklandı.

Korona virus (Covid19) Hastalığı ile mücadelede başarılı çalışmaların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıkları planlamak amacıyla Emet ilçesinde TÜİK tarafından belirlenen 130 haneden birer kişiye tarama yapılacağı, vatandaşların ekiplere gerekli kolaylığı göstermeleri konusunda desteklerinin beklendiği açıklandı.

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