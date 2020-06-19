Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, kargoyla gelen ayakkabıdan esrar çıktı. Kargoyu almaya gelen M.Ö. gözaltına alındı.<br>Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen söz konusu kargo şirketinde tedbir alan polis ekipleri, kargoyu teslim alan M.Ö.´yü gözaltına aldı. Kargo paketindeki ayakkabının içerisinde esrar bulundu. İfadesi alınan M.Ö., `uyuşturucu kullanmak´ suçundan adli soruşturma başlatılarak, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-06-19 11:33:28<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.