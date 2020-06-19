Rektör Uysal: “ DPÜ büyük bir üniversitedir”

Özel bir televizyon kanalında haber programına katılan Kütahya Dumlupınar üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar üniversitesinin 11 fakülte, 14 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ve 18 araştırma ve uygulama merkezi olan büyük bir üniversite olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 45 bin öğrencileri olduğunu belirten Rektör Kazım Uysal, “ Öğrencilerimizin yüzde 64’ü lisans, yüzde 31’i önlisans, yüzde 4’ü yüksek lisans ve yüzde 1’i de doktora seviyesinde eğitim görmektedirler. 959 akademik ve 597 idari olmak üzere toplam bin 556 personelimiz vardır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yerleşke alanı yaklaşık 8 milyon metrekaredir. Yani ülkemizdeki yerleşke alanı en büyük üniversiteler arasındayız. Toplam kapalı alan büyüklüğümüz ise yaklaşık 370 bin metrekaredir. Üniversitemiz içinde üç gölet, olimpik yüzme havuzu, kapalı ve açık spor tesisleri vardır. KYK kız öğrenci yurtlarımız yerleşke alanı içindedir, erkek yurtlarımız ise yerleşke alanımıza yürüme mesafesinde olup yurtlarımız ihtiyacı karşılayacak kapasitededir. Şu anda yurtlarımıza müracaat edip de dışarda kalan öğrencimiz yoktur” dedi.



“ 5 binin üzerinde ders uzaktan eğitim yolu ile verilmektedir”



Üniversite de Korona virüs (Covid19) salgını başlamadan önce uzaktan eğitim yoluyla çok az sayıda ders verilirken, bugün 5 binin üzerinde ders uzaktan eğitim yolu ile verilmekte olduğuna işaret eden Rektör Uysal,” Korona virüs salgını başlayınca ve YÖK tüm üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alınca ilgili arkadaşlarımız, özellikle Uzaktan Eğitim Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelimiz ile el ele vererek uzaktan eğitim sistemi altyapısını güçlendirdik ve problemleri çözdük. 35 bin öğrencisi olan üniversitelerde uzaktan eğitim kısmen daha problemsiz olabilir. Ancak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gibi yaklaşık 45 bin öğrencisi olan büyük üniversitelerde binlerce dersi uzaktan vermek elbette kolay değildir. Ancak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi hamdolsun bunu başarmıştır. Şu anda final sınavı dönemindeyiz. Şu ana kadar çok büyük ve çok uzun süreli bir problem yaşamadık. Bizden kaynaklı olmayan problemleri de kısa sürede çözdük” ifadelerine yer verdi.



“Salgın sayesinde büyük bir dijital dönüşüm yaşandı”



Salgından önce 3 sunucu ile işlem yapıyorken şimdi 6’sı uzaktan eğitme ayrılmış olan 12 sunucuya sahip olduklarını belirten Uysal,” Depolama alanımızı da 11 TB’tan 16 TB’a çıkarttık ve bunu da büyük ölçüde Uzaktan Eğitim Merkezimize tahsis ettik. Önümüzdeki güz döneminde ve sonraki dönemlerde normalleşme sağlansa bile salgın sürecinde edindiğimiz deneyimlerle uzaktan eğitimin güzel yanlarını daha da geliştireceğiz. Artık normalleşme sağlansa bile uzaktan eğitim, eğitim sisteminin önemli bir parçası haline geldi. Bu salgın döneminde kazandığımız teknoloji ve altyapı birikimi, bize oldukça mesafe kat ettirdi. Üniversiteler ve tüm dünya çok farklı bir yöne gidiyor. Biz de buna ilgisiz kalamazdık. Salgın süreci önceden de hedefimiz olan dijitalleşme ve uzaktan eğitim oranının arttırılmasını hızlandırmış oldu. Teknolojik altyapının yanında akademik ve idari personelimiz de çok ciddi dönüşüm geçirdi ve uzaktan eğitime uyum sağladı. Sadece dersleri değil senato ve yönetim kurulu toplantıları dahil tüm toplantılarımızı da video konferans yoluyla yaptık. Açıkçası teknolojik dönüşümü bu kadar hızlı şekilde sağlamış olmanın keyfini çıkarıyor ve memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.



“Öğrenciler aradıkları her şeyi DPÜ’de bulacaklar”



Kütahya Dumlupınar üniversitesinin 1992 de kurulan büyük bir üniversite olduğuna vurgu yapan Kazım Uysal,”

Üniversitemizin Kütahya gibi doğal güzellikleri çok zengin olan, tarihi eserleri ile bilinen, başta çini ve el sanatları olmak üzere birçok sanatın geleneksel olarak yapıldığı kadim bir Anadolu şehrinde olması da ayrı bir cazibe unsurudur. Kütahya Dumlupınar Üniversitesini tercih eden öğrencilerimiz eminim aradıkları tüm güzellikleri Üniversitemiz ve Kütahya da bulacaklardır. Kütahya Dumlupınar üniversitesi bilim ve teknoloji bakımından da oldukça iyi bir yerdedir. Özellikle son zamanlarda aldığımız projeleri son derece önemsiyorum. Ülkemizin öncelik alanları olarak belirlenen Enerji Depolama, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği, Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler, Hidrojen ve Yakıt Pilleri, Yeni Nesil Kompozitler ve Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler gibi alanlarda 100/2000 kapsamında doktora öğrencileri aldık ve çalışıyoruz. Üniversitesanayi işbirliğine çok önem veriyoruz. TÜBİTAK’ın 2244 olarak bilinen sanayiye nitelikli elaman yetiştirme amaçlı Doktora Programında projesi kabul edilen 47 üniversite arasındayız. Bununla birlikte son zamanlarda üniversite dışı araştırma fonlarından aldığımız glütensiz gıda üretimi ve gümüş takı tasarımı ile ilgili de çok önemli projelerimiz kabul edildi. Üniversite kaynaklarımızdan oluşan BAP projelerimizin hem çeşitliliği hem de bütçelerini önemli derecede arttırdık ve özellikle öncelikli alanlara ciddi kaynaklar ayırdık. Eminim Kütahya Dumlupınar Üniversitesini tercih eden öğrencilerimiz bilim ve teknoloji sahasında da aradıklarını bulacaklar ve üniversitemizi tercih ettiklerinden memnun kalacaklardır. Mesela üniversitemizin ne kadar rağbet gördüğünü en iyi anlatan misallerden birisi daha yeni sonuçlanan sıfır atıkla ilgili yaptığımız uluslararası afiş yarışmasıdır. Bu yarışmaya 67 ülkeden 2 binin üstünde afişle katılım sağlandı. Bu derece rekor katılım üniversitemize olan güvenin ve üniversitemizin başarısının en açık göstergelerinden birisidir. Kısaca üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz sadece bilimi değil, sanatı da sanatın çok çeşidini ve en güzelini de üniversitemizde bulacaklardır” ifadelerini kullandı.



“DPÜ’de yaklaşık 2 bin civarında yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir”



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi uluslararası bir üniversite olduğunu söyleyen Uysal,” Üniversitemizde yaklaşık 2 bin civarında yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim görmektedir. Sosyal açıdan bakıldığında da Anadolu’da yurt sorunu olmayan az sayıda üniversiteden biriyiz. Üniversite yerleşkemiz içindeki yeşil alanlar çok geniş. Öğrencilerimizin Kütahya’yı tercih etmek için çok fazla seçeneği var. Öğrencilerimiz Kütahya’ya geldiklerinde ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaklar. Ben üniversite adaylarının Kütahya Dumlupınar Üniversitesini tercih ettiklerinde bilim, teknoloji, eğitim ve sosyal yaşam anlamında aradıkları her şeyi bulacaklarına eminim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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