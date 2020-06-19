Kargoyla gönderilen spor ayakkabısı içinden uyuşturucu madde çıktı

Kütahya'da kargoyla gönderilen spor ayakkabısının içinde uyuşturucu maddi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo paketlerine uyuşturucu gizleyerek sevkiyat yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Norkotik köpek "Thor"un, kentte bir kargo şubesindeki denetimde tepki verdiği paket açılarak incelendi. Paketten çıkan spor ayakkabının ön tarafındaki kumaşın içine dikilerek saklanmış 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis, alıcı M.Ö. isimli kişiye gözaltına aldı. Polis ayrıca uyuşturucuyu gönderen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.