"Aslanapa köylerinde yatırımlar devam ediyor"

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, köylülerin talepleri olan ve yapımına devam edilen hizmetleri yerinde inceledi.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Yılmaz ile birlikte 2020 yılı talepleri içerisinde yer alan Kureyşler köyünde mezarlık düzenlemesi, Ortaca köyünde sulama hattı, Dere köyde mezarlık duvarı bakımı, Çakmak köyünde cami içi bakımı, Pazarcık köyünde köy konağı tamiratı, Göynükören köyünde kilit taşı döşenmesi, Ballıbaba köyünde cami minare tamiratı, Terziler köyünde köy konağı tamiratı işlerini yerinde inceledik. Tüm bu çalışmaların düzenli ve belirlenen tarihte bitirilmesi hedefimizden sapmadığını gördük. Köylülerimizin muhtarlarımıza ilettikleri her talebi yerine gtirmek için canla başla çalışıyoruz'' dedi.

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