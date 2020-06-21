Kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi

Şırnak’taki PKK saldırısı ile ilgili 2 kişi tutuklandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Korona virüs (Kovid19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı.

14 günlük karantina sürecinde bu ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacağını belirtildi.

Öte yandan, karantinaya alınan binaların önünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önlem aldı.

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