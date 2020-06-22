Şiddetli yağış nedeniyle Dağardı yolu kapandı

Kütahya’nın Simav ilçesi ile Harmancık yolunun 30. kilometresinde, şiddetli yağış sebebiyle yolun trafiğe kapandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle, Simav – Harmancık yolundaki Çayhanlar – Esenbağ arası ile Hasanören köyünün yolları trafiğe kapandı. Şiddetli yağış ile karayoluna sürüklenen toprak ve taşlar sebebiyle araçların uzun kuyruk oluşturduğu belirtildi. Jandarma ekiplerinin kontrol altına aldığı yolda bazı araçların geri döndüğü bildirildi. Simav İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda, taş ve toprak yığınları ile dolan yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açılırken, Hasanören köyü ile ana yol arası çalışmalar devam ediyor. Can kaybının yaşanmadığı şiddetli yağış sonrası zarar gören yollarda, temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

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