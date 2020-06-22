Emet ilçe pazarı Korona virüs tedbirleri kapsamında açılmayacak

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Kütahya'nın Emet ilçe pazarının, İlçe Hıfzı Sıhhı Kurulu toplantısı sonucu alınan karar ile bu hafta açılmayacağı bildiridldi.

Yapılan toplantı sonucu, 23 Mayıs 2020 salı günü kurulması gereken ilçe pazarının, İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla bu hafta açılmayacağı açıklandı. Kararın ilçe merkezi ve köylerde son dönemde artan Korona virüs vakaları nedeniyle tedbir amaçlı alındığı bildirildi.

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