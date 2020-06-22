DPÜ öğrencilerinden sanat alanında bir başarı daha

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı öğrencilerinin eserleri Uluslararası Engravist Baskıresim Bienaline seçildi.

Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienalinde sergilenen eserler arasında Güzel Sanatlar Fakültesinin Resim Bölümü mezunlarından Ekrem Özgün'ün 'Kütahya’da Tarihi Bir Konak' isimli linol baskı çalışması Grey salonunda, Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde Sanat ve Tasarım yüksek lisans öğrencisi Abdulmetin Siyam'ın 'Germiyan Sokağı' isimli linol baskı çalışması ise Brown salonunda yer alarak Kütahya Dumlupınar adını uluslararası alanda bir kez daha temsil etti. Öğrencilerin tasarımlarında yer alan betimlemeler sayesinde, Kütahya’nın konakları ve sokakları da uluslararası alanda görünür olma şansı yakaladı.

Bienal, 54 ülkeden 600’den fazla sanatçının katılımıyla, 7 sanal galeri ile dijital kapılarını 12 Haziran’da ziyaretçilere açtı. “Daha güzel bir dünya için ne söylemek istersiniz?" sloganı ile sanatçılara yapılan çağrının ardından dünyanın her yerinden yüzlerce sanatçının eser gönderdiği bienalde kurul değerlendirmeleri sonucunda Black, White, Red, Grey, Brown, Burgundy ve Cobalt adlı 7 salonda sergilenecek eserler belirlendi.

Konuyla ilgili Güzel Sanatlar Fakültemizden yapılan açıklamada, “Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız, aynı zamanda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım ASD Başkanımız Prof. Dr. Levent Mercin, hem bu çok önemli başarıya imza atan öğrencilerimizi, hem de desteklerini hiç esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcılarımıza, Genel Sekreterimize ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüze, öğrencilerimizin derslerine giren tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali 12 Haziran14 Eylül 2020 tarihleri arasında www.engravist.art sayfasından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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