Kütahya'da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Büyüksaka köyünde şiddetli fırtınada kopan elektrik telleri nedeniyle 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu.

Büyüksaka köyünde oturan Mustafa Küçükmemiş, sürüsünü meradan eve getirdiği sırada fırtına nedeniyle kopan elektik telleri hayvanların üzerine düştü. Kopan teller, sürüdeki 6 küçükbaş hayvan ile bir çoban köpeğinin akıma kapılarak telef olmasına yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.