Altıntaş'ta iki günde ikinci sel

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yarım saat süren şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçede iki günde ikinci kez sel yaşandı.

Altıntaş ilçesinde şiddetli yağmur ve dolunun ardından caddeler sel sularının taşıdığı masa, sandalye ve meyve kasalarıyla dolarken, dolu dükkanların camlarını kırdı. İş yerlerinin de sular altında kaldığı ilçede belediye ekipleri çalışma başlattı.

Otel yöneticisi Özay Akbulut, ''Yağmur ve dolu yarım saat etkili oldu. Bazı iş yerlerini su bastı. Masalar, sandalyeler caddeye sürüklendi. İki gün önce yine dolu yağışı olmuş ve tarım alanları zarar görmüştü. Son iki günde yaşadığımız iki sel olayı oldukça şiddetli oldu ve zarara yol açtı. Bu yıl hiç görülmemiş şekilde sel olayları yaşıyoruz. İlçemize geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.

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