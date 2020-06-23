DPÜ Dekan yardımcısı Ünal, İAÜ TÖMER’e konuk oldu

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DAPÜ) Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) TÖMER’in düzenlediği eğitimler kapsamında “Diksiyon ve Beden Dili” başlıklı eğitim verdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından video konferans yoluyla düzenlenen eğitimde konuşmacı olarak yer alan Fulya Topçuoğlu Ünal, özellikle eğitim alanında beden dili ve etkili konuşma becerilerini çeşitli ülkelerden katılımcılara aktardı.

Eğitimde beden dilinin bilinmeyen yönleri, hangi davranışın hangi anlamlara geldiği, bilmeden yapılan hatalar üzerine bir sunum gerçekleştiren Ünal, beden dili sonrası diksiyonla ilgili aktardığı püf noktalara katılımcılar da eşzamanlı olarak uygulama olanağı buldu.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Ünal, yeni bir etkinlikte yer alması için davet de aldığı İAÜ TÖMER yetkililerine ve katılımcılara etkinlikten büyük keyif aldığını ifade ederek, teşekkür etti.

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