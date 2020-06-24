Yeşilay’dan Vali Ali Çelik’e ziyaret

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Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Valisi Ali Çelik’e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’in de yer aldığı ziyaret Vali Çelik’in makamında gerçekleşti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, Yeşilay’ın önemine dikkat çekti.

Vali Çelik, bağımlılıklarla mücadelenin milli bir mücadele olduğunu söyledi.

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