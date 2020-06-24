Ele geçirilen uyuşturucu haplarla `evde kal´ mesajı

<br>Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, baskın yapılan evde 2 kilogram esrar ve 3 bin 90 adet ecstasy hap ele geçirildi. Polis, uyuşturucu haplarla `Evde kal´ yazarak, mesaj verdi. <br>Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Subaşı Mahallesi´nde bulunan S.K.´ya ait evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan polis ekipleri, narkotik köpeği Thor ile gerçekleştirilen aramada, çatı katına gizlenmiş 2 kilogram esrar ve 3 bin 90 adet uyuşturucu hap ile satışa hazırlanmış 207 adet uyuşturucu fişeği ve hassas terazi ele geçirildi. Baskın sırasında evde bulunamayan S.K.´nın yakalanması için çalışma başlatıldı.<br>Polis, ele geçirilen uyuşturucu haplarla, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla `Evde kal´ yazarak, çağrıda bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN<br>2020-06-24 11:11:45<br>

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