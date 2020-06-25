Emet'te dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kütahya'nın Emet İlçesinde korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

İlçenin tüm cadde ve sokakları dezenfekteli suyla yıkanmaya başlandığı ve ilk olarak hükümet meydanının önünden çalışmalarıa başlandığı açıklandı. Tüm kamu binaları ve esnaf dükkanları da dezenfekte edileceği vatandaşların sosyal mesafe ve özellikle maske takma konusunda istisnasız kurallara uyulması istendi.

İlçede polis ekipleri tarafından aralıksız sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldığı, ilçe giriş ve çıkışlarında kontrollerin sıkılaştırıldığı, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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