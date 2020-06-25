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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da Orman Yangınları ile Mücadele İş Başı Eğitimleri

İHA

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm İşletme Müdürlüklerinde Orman Yangınları ile Mücadele İş Başı Eğitimleri veriliyor. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik verilen eğitimlerde bilgiler tazelenirken, yeni bilgiler de personele aktarılıyor.

Kütahya’da Orman Yangınları ile Mücadele İş Başı Eğitimleri

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm İşletme Müdürlüklerinde Orman Yangınları ile Mücadele İş Başı Eğitimleri veriliyor. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik verilen eğitimlerde bilgiler tazelenirken, yeni bilgiler de personele aktarılıyor.
Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarıyla fiilen mücadele eden personele yönelik olarak düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitimine 81 personel katıldı. Eğitim, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından gerçekleştirildi.
Eğitimde, orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri, kullanılan araçgereç ve ekipmanlar, yangınla mücadelede iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar başta olmak üzere teorik bilgiler verildi. Eğitim sonrası arazöz, su ikmal araçları ve ilk müdahale araçları malzemeleri kontrol edilerek hortum serme ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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