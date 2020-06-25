ByLock kullandığı iddia edilen kadın şüpheli tutuklandı

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Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapılırken, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 36 yaşındaki E.Ö. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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