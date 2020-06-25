800 bin liralık altını bankadan alıp dolandırıcılara teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

800 bin liralık altını bankadan alıp dolandırıcılara teslim etti

DHA

800 bin liralık altını bankadan alıp dolandırıcılara teslim etti

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, telefonla aradığı Fatma Dobur'u (67), kendisini polis olarak tanıtıp ,''Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Altınları bankadan alıp bize verin, inceleteceğiz'' diyerek, yaklaşık 800 bin lira değerindeki altını alarak dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1´i yakalanıp, tutuklandı.<br>Meydan Mahallesi´nde oturan Fatma Dobur´u arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, 'Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Yerlerine sahte olanları konulmuş olabilir. Hemen bankadan altınlarınızı alıp, göndereceğimiz görevliye teslim edin. Bizde kriminale gönderip inceleteceğiz'' dedi. Fatma Dobur, telaşa kapılarak bankanın özel kasasında bulunan yaklaşık 800 bin liralık ziynet eşyasını aldı. Eve dönen Dobur, altınlarını kapısına gelen başka bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra kendisini telefonla arayan kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Dobur, polise haber verdi.<br>POLİS 100 APARTMAN VE İŞ YERİNDE KAMERA İNCELEDİ<br>Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,Fatma Dobur´un evinin bulunduğu sokaktan başlayarak yaklaşık 100 bina ve iş yerinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden evden altınları alan şüphelinin Mehmet Emin Demirkol olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada şüpheli Demirkol´un altınları aldıktan sonra Denizli´ye, oradan da Aydın´a geçtiği tespit edildi. Emniyet bünyesinde kurulan özel ekip, şüpheliyi takip ederek Aydın´ın Kuşadası ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.<br>ALTINLAR KARŞILIĞINDA 5 BİN LİRA ALMIŞ<br>Kütahya´ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Emin Demirkol, Dobur´dan aldığı altınları, 5 bin lira karşısındaki Denizli´de bir adrese teslim ettiğini söyledi. Demirkol, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece `nitelikli dolandırıcılık´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.<br>Polis, Fatma Dobur´u arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-06-25 14:13:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya´da rehabilitasyon merkezinde çok sayıda pozitif vaka tespit edildi
YEREL HABERLER Kütahya´da rehabilitasyon merkezinde çok sayıda ...
Kütahya’da kapalı iş yerlerinde de maske takma zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da kapalı iş yerlerinde de maske takma ...
ByLock kullandığı iddia edilen kadın şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER ByLock kullandığı iddia edilen kadın şüpheli ...
Başkan Gürel: "Hayvancılık ana geçim kaynağımız"
YEREL HABERLER Başkan Gürel: "Hayvancılık ana geçim kaynağımız"
Kütahya’da Orman Yangınları ile Mücadele İş Başı Eğitimleri
YEREL HABERLER Kütahya’da Orman Yangınları ile Mücadele İş Başı ...
Gediz’de semt sahalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Gediz’de semt sahalarında sona yaklaşıldı
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni döneme hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni ...
Kaymakam Karadağ’dan amir ve personelle ‘’Başarı belgesi’’
YEREL HABERLER Kaymakam Karadağ’dan amir ve personelle ‘’Başarı ...
Yaşlı kadını dolandıran şüpheli yakalandı Kütahya'da, 'Adınız sarraf soygunu olayına karıştı, bunu düzelteceğiz' diyerek, 67 yaşındaki yaşlı kadının 800 bin TL'lik altını ile kayıplara karıştı Şüpheli, polisin özel bir çalışması sonucu Muğla'nın Kuşadası ilçesinde yakalandı Şüphelenin yakalandığı haberi alan Fatma Dobur gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Yaşlı kadını dolandıran şüpheli yakalandı Kütahya'da, ...
Tarihi camiye restorasyon
YEREL HABERLER Tarihi camiye restorasyon
Kureyşler barajı etrafına mesire alanı
YEREL HABERLER Kureyşler barajı etrafına mesire alanı
Altıntaş'ta 200 bin ton pancar rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Altıntaş'ta 200 bin ton pancar rekoltesi bekleniyor
Emet'te dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Emet'te dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor
Annesini doktora götürdü eşi ve kendisinin de korona virüs olduğunu öğrendi
YEREL HABERLER Annesini doktora götürdü eşi ve kendisinin de korona ...
Annesini hastaneye götürdü, koronavirüs olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Annesini hastaneye götürdü, koronavirüs olduğu ortaya ...
Hisarcık'ta 463 aileye kömür yardımı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta 463 aileye kömür yardımı
Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu
Ele geçirilen uyuşturucu haplarla `evde kal´ mesajı
YEREL HABERLER Ele geçirilen uyuşturucu haplarla `evde kal´ mesajı
Yeşilay’dan Vali Ali Çelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Yeşilay’dan Vali Ali Çelik’e ziyaret
Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin ürünlerini dolu vurdu
Dumlupınar'da Fakas Çayı ıslah çalışmaları
YEREL HABERLER Dumlupınar'da Fakas Çayı ıslah çalışmaları
Vali Çelik: "Maske, mesafe ve temizlik"
YEREL HABERLER Vali Çelik: "Maske, mesafe ve temizlik"
Altıntaş'ta selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Altıntaş'ta selin yaraları sarılıyor
Şaphane'de şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Şaphane'de şehit ailelerine ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X