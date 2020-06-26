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Başkan Biçer: "Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz”

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan, bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanında, Simav Belediye Başkanlığı tarafından temizlik çalışmaları yapılıyor.

Başkan Biçer: "Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz”

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan, bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanında, Simav Belediye Başkanlığı tarafından temizlik çalışmaları yapılıyor.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir Gölcük mesire alanı bırakmayı amaçladıklarını belirterek, çevreci bir yönetim anlayışıyla yaşanılabilir bir mesire alanı için önemli yatırım planları da yaptıklarını ifade etti. Başkan Biçer, “Temiz bir çevre anlayışıyla, Gölcük mesire alanımızda günlük temizlik çalışması yapıyoruz. Örnek projelerimizin hayata geçmesiyle, hem ilçemizden gelen günübirlik piknikçilerimiz hem de il dışından gelen karavan tutkunlarına daha iyi hizmet vermeyi planlıyoruz. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin korunması adına çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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