Dumlupınar'da acil toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Dumlupınar Belediyesi tarafından afet ve acil durumlar sonrası toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi.

AFAD tarafından afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanlarının konumları belirlendi. Belirlenen acil toplanma ve geçici barınma alanlarına belediye tarafından tabelalar konuldu.

İlçe merkezinde 5 toplanma alanı belirlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "Acil toplanma ve geçici barınma alanı olarak belirlenen Halk Eğitim Merkezi Bahçesi, Kurtuluş Parkı, Gazi İlkokulu Bahçesi, Çocuk Parkı ve İlçe Futbol Sahasına belediye olarak tabelaları yerleştirdik. Zaman içerisinde değişen şartlara göre bu alanlar güncellenebilir, çoğaltılabilir. Herhangi bir doğal afet ve acil durum esnasında ihtiyaç sahibi halkımızı bu alanlara yerleştirmeyi planlıyoruz. Temennimiz odur ki hazırlamış olduğumuz bu alanları kullanmaya ihtiyaç duymayalım" dedi.

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